«Стреляй, дурак!»: пьяные мужчины напали на полицейских в Казани

Огнестрельными ранениями завершились для двух жителей Казани шумные посиделки во дворе жилого дома. Огонь на поражение открыли прибывшие на место полицейские, которым пришлось отбиваться от хулиганов. Один из жильцов дома снял противостояние на видео.

Описанные события произошли ночью 25 июля у дома №9 по улице Чишмяле. Стражам порядка не удалось убедить мужчин разойтись, более того, выпившая компания приняла близко к сердцу сделанные в их адрес замечания и стала теснить служителей закона.

"Ну, стреляй, дурак! Стреляй!" — кричал один из наседавших, то и дело хватая полицейских за форму.

Предупредительный выстрел не произвел ровным счетом никакого эффекта, а потому сержант открыл огонь на поражение. В результате двое хулиганов, 1995 и 1987 годов рождения, оказались в больнице с ранениями ног, а после оказания первой помощи их вместе с приятелями доставили в отделение. Там-то, как отмечает телеграм-канал «Опер слил», и выяснилось, что один из задержанных — бывший сотрудник правоохранительных органов

Не исключено, что все четверо станут фигурантами уголовно дела.