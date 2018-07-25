В ЕК рассказали о возможных ответных мерах на американские пошлины

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что ЕК готова ввести пошлины на американские товары на сумму $20 млрд Об этом сообщает Reuters. "Мы надеемся, что до этого не дойдет, и мы сможем найти решение. Если нет, Еврокомиссия готовит достаточно длинный список большого количества американских товаров. Это будет около $20 млрд", — сказала Мальмстрем. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские пошлины замечательны. Он также напомнил, что США — это «свинка-копилка», которую опустошили. Трам рассказал, что готов ввести пошлины на товары КНР объемом в $500 млрд