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В ЕК рассказали о возможных ответных мерах на американские пошлины
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом

В ЕК рассказали о возможных ответных мерах на американские пошлины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что ЕК готова ввести пошлины на американские товары на сумму $20 млрд Об этом сообщает Reuters.
"Мы надеемся, что до этого не дойдет, и мы сможем найти решение. Если нет, Еврокомиссия готовит достаточно длинный список большого количества американских товаров. Это будет около $20 млрд", — сказала Мальмстрем.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские пошлины замечательны.
Он также напомнил, что США — это «свинка-копилка», которую опустошили.
Трам рассказал, что готов ввести пошлины на товары КНР объемом в $500 млрд
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