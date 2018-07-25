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Стойленский ГОК ускорит доставку руды из карьера на обогатительную фабрику
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Стойленский ГОК ускорит доставку руды из карьера на обогатительную фабрику 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) оптимизирует доставку руды из карьера на фабрику обогащения. Будет построена инфраструктура, которая позволит на пять километров — с 13,5 до 8 км — сократить путь движения поездов и откроет перспективные направления развития карьера для увеличения объемов добычи.
Для создания новой логистической схемы компания построит более 60 объектов инфраструктуры: автомобильные дороги, железнодорожные пути, станцию «Новая», объекты энергоснабжения, ремонтно-складские помещения.
Пуск железнодорожных составов по новой транспортной схеме запланирован на 2020 год.
«Это очередной важный шаг в развитии Стойленского ГОКа. Комплексный проект развития карьера предполагает не только изменение логистической схемы, но и оптимизацию процесса отработки различных участков рудного тела. Для этого мы применили лучшие мировые технологии и практики 3D-моделирования месторождения. В результате нам удастся существенно повысить производительность, снизить расходы на вскрышу и транспортировку, что в конечном итоге отразится на финансовом благополучии как компании, так и ее сотрудников», — комментирует генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских.
На сегодняшний день в карьере Стойленского ГОКа провели подготовительные работы для начала строительства юго-восточной выездной траншеи, по которой планируется проложить транспортные пути. С места будущего строительства на 60 метров перемещен пост Восточный, на котором распределяют железнодорожные составы в места загрузки вскрышных пород, проведена аэрофотосъемка участка. В ближайших планах — разработка и перевозка грунта.
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