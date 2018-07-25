Ещё
Свердловские энергетики обогатились на 50 миллионов рублей потребителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свердловские энергетики обогатились на 50 миллионов рублей потребителей 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловские энергетики вернули в свои «закрома» свыше 50 миллионов рублей за поставленные жителям региона коммунальные услуги. Недоимку пришлось «выбивать» в течение полугода через районные суды, сообщает пресс-служба свердловского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс».
Общая сумма долга абонентов компании на данный момент превышает 305 миллионов рублей. Треть этой суммы энергетикам удалось отсудить, подав за шесть месяцев года 35 тысяч исков против должников — 13 тысяч из которых суд удовлетворил.
Больше всего за тепло и горячую воду задолжали жители Екатеринбурга: сумма недоимки по городу составила свыше 170 миллионов рублей. Взыскивать эти деньги пришлось с помощью весьма крутых мер: например, арестовывать у неплательщиков бытовую электротехнику.
В преддверии отопительного сезона «ЭнергосбыТ Плюс» и Уральское управление ФССП усилят работу по взысканию долгов за коммунальные услуги, пригрозили в пресс-службе компании.
Стоит напомнить, что иски и аресты имущества — не единственный инструмент, с помощью которого свердловские энергетики работают с должниками. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в июне компания «ЭнергосбыТ Плюс», опять же через суд, добилась запрета на выезд за границу для 4 795 наиболее злостных должников до полного погашения ими задолженности.
Уралинформбюро: последние новости
Такого еще не было: из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень На Алтае школьница с улыбкой зарубила и расчленила котенка Московский аэропорт предложил пассажирам самим переносить свой багаж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом196
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина251
Таджикистан направил ноту России114
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2916
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение