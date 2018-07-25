Свердловские энергетики обогатились на 50 миллионов рублей потребителей

Свердловские энергетики вернули в свои «закрома» свыше 50 миллионов рублей за поставленные жителям региона коммунальные услуги. Недоимку пришлось «выбивать» в течение полугода через районные суды, сообщает пресс-служба свердловского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Общая сумма долга абонентов компании на данный момент превышает 305 миллионов рублей. Треть этой суммы энергетикам удалось отсудить, подав за шесть месяцев года 35 тысяч исков против должников — 13 тысяч из которых суд удовлетворил.

Больше всего за тепло и горячую воду задолжали жители Екатеринбурга : сумма недоимки по городу составила свыше 170 миллионов рублей. Взыскивать эти деньги пришлось с помощью весьма крутых мер: например, арестовывать у неплательщиков бытовую электротехнику.

В преддверии отопительного сезона «ЭнергосбыТ Плюс» и Уральское управление ФССП усилят работу по взысканию долгов за коммунальные услуги, пригрозили в пресс-службе компании.

Стоит напомнить, что иски и аресты имущества — не единственный инструмент, с помощью которого свердловские энергетики работают с должниками. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в июне компания «ЭнергосбыТ Плюс», опять же через суд, добилась запрета на выезд за границу для 4 795 наиболее злостных должников до полного погашения ими задолженности.