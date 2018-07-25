В Екатеринбурге Владимира Высоцкого в серебре оценили в 30 тысяч рублей

Екатеринбурге памятную серебряную монету с изображением Владимира Высоцкого продают за 30 тыс. рублей. Сегодня отмечается 38 лет со дня гибели великого артиста, об этом сообщает в среду, 25 июля, «АиФ-Урал»

Серебряная монета достоинством в 25 рублей была выпущена в 2018 году. Памятный сувенир выставлен на продажу на сервисе для размещения объявлений «Юла». В описании к товару отмечается, что в чистоте масса серебра составляет 155,5 гр. «Состояние — отличное, без дефектов. Монета с сертификатом, упакована в „антивандальную“ капсулу», — указано в объявлении.