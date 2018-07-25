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В Екатеринбурге Владимира Высоцкого в серебре оценили в 30 тысяч рублей
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В Екатеринбурге Владимира Высоцкого в серебре оценили в 30 тысяч рублей 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге памятную серебряную монету с изображением Владимира Высоцкого продают за 30 тыс. рублей. Сегодня отмечается 38 лет со дня гибели великого артиста, об этом сообщает в среду, 25 июля, «АиФ-Урал».
Серебряная монета достоинством в 25 рублей была выпущена в 2018 году. Памятный сувенир выставлен на продажу на сервисе для размещения объявлений «Юла». В описании к товару отмечается, что в чистоте масса серебра составляет 155,5 гр. «Состояние — отличное, без дефектов. Монета с сертификатом, упакована в „антивандальную“ капсулу», — указано в объявлении.
Вместе с тем на «Юле» продаются и другие товары, связанные с великим бардом. Так, за 5 млн рублей можно купить фотографии семьи Владимира Высоцкого, сделанные в период с 1941 по 1949 год. За 200 тыс. продается пластинка 1978 года с автографом артиста. «Автограф оставлен Самохину Б. М., одному из консультантов по фильму „Место встречи изменить нельзя“. Борис Матвеевич проживал в районе Сокольники до своей смерти. Умер в 2009 году в должности генерала МВД, после выхода на пенсию в 2005 году, входил в совет ветеранов МВД», — отмечается в описании товара. А за 35 тыс. рублей можно купить шахматы, на которые нанесен портрет поэта.
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