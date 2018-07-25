Депутаты выбрали нового члена ОП Севастополя

В парламенте Севастополя прошло планерное заседание. На нем депутаты рассмотрели нового члена общественной палаты муниципалитета от законодательного собрания. Им стал активист и общественник Леонид Ходос, сообщает SevastopolMedia.

Во время заседания провели тайное голосование. В результате 14 депутатов проголосовали «за» то, чтобы сделать Ходоса 24-м членом общественной палаты Севастополя.

В апреле председателем ОП города избрали Олега Махонина. Член палаты Григорий Донец не согласился с таким решением и заявил, что выходит из состава организации. Таким образом, 24-е место снова появилось. Отмечается, что многих, которые следили за выступлением Ходоса, поразила его речь.

Депутат Вячеслав Горелов принимал активное участие в назначение Ходоса.

«Он целенаправленно, стойко, корректно способен отстаивать интересы севастопольцев в Общественной палате », — сказал он.

Ходос с трибуны предлагал переименовать парламент в Городской совет. Он также отметил, что и название правительства ему тоже не нравится. Новоизбранный член ОП считает, что правительство должно стать исполкомом Горсовета.

«Сегодня система бандитского спекулятивного капитала, которая господствует, поставила все наоборот», — сказал он.