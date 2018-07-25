Дерзкая ночная кража в Краснодаре попала на видео, преступника ищут

Краснодар . 25 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел ночью 24 июля. В цокольном помещении многоквартирного дома, расположенного на ул. Линейная, 19, были взломаны входные двери 7 торговых точек. Похищены денежные средства, товары и т.д. То есть, ущерб является значительным.

События разворачивались около 2 часов ночи. Предполагаемый злоумышленник скрылся с места событий в 3:23. В помещении были установлены камеры видеонаблюдения.

На кадрах запечатлен молодой человек. Его лицо возможно идентифицировать.

При совершении преступления для вскрытия входных дверей были использованы лом и болгарка.