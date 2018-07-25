44 вопроса рассмотрят на заседании Заксобрания 26 июля

Заседание Законодательного собрания Нижегородской области состоится 26 июля в 10:00, сообщает управления по связям с общественностью Заксобрания.

Депутаты рассмотрят проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В соответствии с законопроектом, на доведение заработной платы работников бюджетной сферы до уровня МРОТ, устанавливаемого с 1 мая 2018 года, планируется направить 56,047 млн рублей.

Также предлагается выделить 26,413 млн рублей на завершение строительства пристроя к школе в р.п. Тонкино, 8,496 млн рублей — на ремонт фасада районного Дворца культуры в р.п. Бутурлино

В ходе заседания будет обсуждаться проект изменений в закон «О дорожном фонде Нижегородской области». В мае 2018 года Государственной Думой ФС РФ принят закон, в соответствии с которым доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения должны перечисляться в региональные дорожные фонды. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года. Соответствующие изменения предложено внести и в областное законодательство.

Кроме того, будет рассмотрен проект постановления регионального парламента «Об обращении Законодательного собрания Нижегородской области „К Министру промышленности и торговли РФ Д. В. Мантурову об установлении профессионального праздника — Дня народных художественных промыслов РФ“.

Нижегородская область по количеству предприятий и объемам производства народных художественных промыслов занимает лидирующее место по России. В регионе сосредоточено 22 вида народных промысла, которые удалось сохранить к настоящему времени благодаря действующим в области мерам государственной поддержки отрасли.

В 2013 году в регионе в целях популяризации и продвижения продукции, общественного признания художников и мастеров народных художественных промыслов установлен праздник — День народных художественных промыслов Нижегородской области, который отмечается в предпоследнее воскресенье июня.

Пятилетняя практика празднования Дня народных художественных промыслов Нижегородской области обеспечила производителям изделий НХП дополнительные рынки сбыта и увеличила туристский поток в регион, особенно в местах их традиционного бытования. В этой связи парламентарии предлагают учредить Всероссийский день народных художественных промыслов РФ.

Всего в повестке дня 44 вопроса. Вся информация по законопроектам доступна на сайте Законодательного собрания Нижегородской области в АИС „Законопроект Нижегородской области“.