СПИД в России: «Боритесь с вирусом, а не с людьми!»

Более 50 стран мира имеют проблемы с ростом вируса иммунодефицита человека среди своих граждан. Наиболее драматичная ситуация сложилась в странах Восточной Европы и Центральной Азии. В первую очередь эта проблема касается России . На это указали активисты Всемирной конференции по борьбе со СПИДом в Амстердаме . Российская активистка Анна Довбах заявила, в частности, что правительство страны игнорирует проблемы и устанавливает неправильные приоритеты.

В прошлом году в России заразились вирусом иммунодефицита около 100 тысяч человек. Более половины из них — наркоманы. А с наркозависимыми людьми в России не принято церемониться — за хранение пары граммов марихуаны можно попасть за решетку.

Крупнейший в мире рынок сбыта героина

Но в России люди принимают и совсем другие наркотики. Страна считается крупнейшим рынком сбыта героина. Людям, уличенным в употреблении этого наркотика, грозят суровые наказания. «Что произойдет? Вы попадете в тюрьму. Возможно, вас также будут пытать, — рассказала Довбах в Амстердаме. — А потом вам грозит „ломка“ — и это просто ужас».

Довбах возглавляет Евразийскую ассоциацию снижения вреда (ЕАСВ), которая занимается поддержкой людей с наркозависимостью в России. Для таких людей, к примеру, важно использовать чистые шприцы, чтобы предотвратить распространение ВИЧ. «Снижение вреда» — термин, обозначающий именно это.

Многие страны уже перешли к практике обеспечения наркоманов чистыми шприцами. Один из примеров такого рода — Нидерланды . В России же подобное просто немыслимо. Президент Владимир Путин постоянно дает понять, что стране наркоманы не нужны. Он преследует их, заявила Довбах в Амстердаме и потребовала: «Боритесь с вирусом, а не с людьми!»

Финансирование вспомогательных программ не гарантировано

Требование, выдвинутое Довбах, является, по сути, слоганом, под которым объединился целый ряд организаций из Восточной Европы и Центральной Азии. Они более не согласны мириться с тем, что эпидемия ВИЧ может бесконтрольно распространяться все дальше и дальше. В России на эти цели выделяют несколько сотен миллионов долларов в год. Весь вопрос в том, куда деваются эти деньги.

На программы по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции эти средства, очевидно, не идут — они финансируются исключительно со стороны ООН в рамках созданного специально для этих целей в 2001 году Глобального фонда. Иначе говоря, из-за рубежа. Глобальный фонд оказывает поддержку правительствам разных стран в борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом. Однако в этом году финансирование из фонда, предназначенное для России, прекратится. Что будет дальше с лечением пациентов с ВИЧ-инфекцией, совершенно непонятно.

Люди остаются без лечения

«Все, что мы выделяем на предотвращение распространения ВИЧ, разворовывается, — сказала Довбах. — Людей изолируют и оставляют без лечения. Их даже не обследуют».

Плохо в России приходится также людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Хотя они являются относительно небольшой группой носителей инфекции, в обществе к ним относятся плохо. По сути, они не имеют возможности вести нормальную жизнь и вынуждены скрывать ее. Это, в свою очередь, осложняет просветительскую работу с ВИЧ-инфицированными, а также их лечение.

Лица нетрадиционной ориентации вынуждены скрываться

Соответственно, лица нетрадиционной ориентации вынуждены вести жизнь «в подполье». Активист Виталий Дюма, выступающий за защиту прав гомосексуалистов в Восточной Европе, сказал: «Конечно, мы не ходим к врачу. Мы не защищаемся, нас не тестируют, и нас не лечат от ВИЧ».

За последний год около 20% всех заразившихся вирусом иммунодефицита в России были мужчинами нетрадиционной ориентации.

Глава Всемирной конференции по борьбе со СПИДом Линда-Гейл Беккер (Linda Gail-Bekker) из ЮАР обратилась к восточноевропейским политикам: «Вы должны действовать, причем как можно скорее», — сказала она. В России, по ее словам, в настоящее время живет около миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. Но реальные цифры могут быть намного большими.

Людей не информируют об эпидемии, и поэтому она распространяется все дальше и дальше, в частности, среди людей, не принимающих наркотики. 43% ВИЧ-инфицированных в России, имеют традиционную сексуальную ориентацию. Русская православная церковь добилась того, что в российских школах были упразднены занятия по сексуальному просвещению. РПЦ делает ставку на воздержание. Таким образом, политику России по предотвращению распространения заболевания (на которую, между прочим, выделяется до 600 миллионов долларов в год) можно считать провальной.

К этому добавляется факт, что президент Путин в последние десять лет ни разу не упомянул ВИЧ и СПИД в своих выступлениях. «Так не может продолжаться дальше! Он должен видеть очевидные вещи. В этом регионе, в его стране распространение инфекции продолжается», — сказала Беккер.