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Московский фестиваль прессы запустил два конкурса рекламы
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Московский фестиваль прессы запустил два конкурса рекламы 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
1 сентября в Парке Победы на Поклонной горе состоится XVI Московский фестиваль прессы. Жителей и гостей столицы встретит специально построенный медиагород с тематическими секциями, среди которых будут представлены как традиционные — бизнес, книги, дети, увлечения, спорт и здоровье, так и совершенно новая для фестиваля — digital, где свои актуальные возможности представят электронные издания и онлайн-СМИ.
А для профессионалов в области прессы и печатной рекламы проведут два творческих конкурса, организованные по инициативе столичного Департамента средств массовой информации и рекламы при поддержке Союза журналистов Москвы и Союза издателей «ГИПП».
Конкурс креативной рекламы в печатных СМИ приглашает к участию издания (газеты, журналы), зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и с территорией распространения — Москва, Московская область, а также региональные рекламные агентства. В творческом состязании в номинации «Лучшая креативная реклама в печатных СМИ» оцениваются оригинал-макеты рекламных материалов, опубликованные в прессе в период с 15 апреля 2017 года по 18 августа 2018 года.
Подать заявку на конкурс можно до 24 августа.
В молодёжном конкурсе социальной рекламы для печатных СМИ могут принять участие все заинтересовавшиеся в возрасте от 18 до 35 лет, независимо от места проживания. На конкурс принимаются макеты социальной рекламы; проект может быть представлен как одним автором, так и группой. Мероприятие поможет молодым людям, начинающим карьеру или пробующим силы в рекламной индустрии, проявить себя и донести до общества важные послания и возможные пути решения проблем современности посредством социальной рекламы.
Заявки на конкурс принимаются до 19 августа.
Шорт-лист трёх финалистов каждого из конкурсов будет определен 29 августа и опубликован на официальном сайте Московского фестиваля прессы. Награждение победителей состоится на Поклонной горе 1 сентября во время проведения фестиваля.
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