В Приангарье ликвидировали сеть по торговле поддельным алкоголем 

Четверо жителей Иркутской области подозреваются в организации крупной сети по торговле фальсифицированным алкоголем.
По данным оперативников, злоумышленники переоборудовали садоводческий участок под нелегальную базу, где хранились алкогольные напитки. Они же организовывали оптовые закупки сомнительного спиртного и распределяли его по 40 торговым точкам в Иркутске, Братске, Усольском и Черемховском районах.
Сыщики провели 14 обысков, сообщает ИА IrkutskMedia. Им удалось изъять больше шести тонн спиртосодержащей жидкости и около двух миллионов рублей в различной валюте.
На арестплощадку отправлены седельный тягач и три внедорожника. Они использовались для совершения противоправных действий. Это.
Подозреваемые помещены в СИЗО. Против них возбуждено уголовное дело. Бутлегерам грозит до восьми лет колонии и штраф в размере от 700 тысяч до миллиона рублей.