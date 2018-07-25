В Приангарье ликвидировали сеть по торговле поддельным алкоголем

Четверо жителей Иркутской области подозреваются в организации крупной сети по торговле фальсифицированным алкоголем.

По данным оперативников, злоумышленники переоборудовали садоводческий участок под нелегальную базу, где хранились алкогольные напитки. Они же организовывали оптовые закупки сомнительного спиртного и распределяли его по 40 торговым точкам в Иркутске Братске , Усольском и Черемховском районах.

Сыщики провели 14 обысков, сообщает ИА IrkutskMedia . Им удалось изъять больше шести тонн спиртосодержащей жидкости и около двух миллионов рублей в различной валюте.

На арестплощадку отправлены седельный тягач и три внедорожника. Они использовались для совершения противоправных действий. Это.