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В Госдуме предложили создать аукционы на «красивые» автономера
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В Госдуме предложили создать аукционы на «красивые» автономера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума поручила комитету ГД по транспорту и строительству вместе с правительством РФ разработать проект федерального закона о проведении открытых аукционов по присвоению «красивых» регистрационных знаков транспортных средств.
Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
"Поручить комитету ГД по транспорту и строительству вместе с правительством РФ разработать для внесения на рассмотрение Госдумы проект федерального закона в целях реализации распоряжения правительства РФ от 1 августа 2010 года №1310-р в части установления правил организации и проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств", — говорится в тексте постановления, который был принят нижней палатой парламента.
Госдума приняла данное постановление вместе с законом в третьем чтении, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.
"В первом чтении в данном законопроекте была еще одна новелла, которая говорила о необходимости проведения в нашей стране аукционов по продаже так называемых «красивых» номеров. Этот вопрос висит в воздухе уже несколько десятилетий и требует законодательного обеспечения", — заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Игорь Лебедев на пленарном заседании в среду.
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