Молодые дипломаты Южной Осетии встретятся с коллегами из других стран

"Основными темами дискуссии станут глобальные изменения в системе международных отношений и цифровизация мировой экономики, а также роль Международной ассоциации молодых дипломатов в процессах горизонтальной дипломатии", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Перед молодыми дипломатами выступят представители руководства МИД России, обеих палат парламента РФ и экспертного сообщества.

По итогам форума будет принят итоговый декларативный документ.

Международный форум дает возможность молодым специалистам-международникам обмениваться позициями и мнениями по ряду актуальных вопросов внешней политики в атмосфере взаимопонимания и доверия.