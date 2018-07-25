Ещё
Молодые дипломаты Южной Осетии встретятся с коллегами из других стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодые дипломаты Южной Осетии встретятся с коллегами из других стран 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 25 июл — Sputnik. Представители министерства иностранных дел Южной Осетии примут участие в юбилейном Форуме молодых дипломатов государств Евразийского пространства, сообщает пресс-служба ведомства. Организатором мероприятия, которое пройдет в Москве 26-27 июля, является Совет молодых дипломатов МИД России при поддержке «Фонда Горчакова».
"Основными темами дискуссии станут глобальные изменения в системе международных отношений и цифровизация мировой экономики, а также роль Международной ассоциации молодых дипломатов в процессах горизонтальной дипломатии", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Перед молодыми дипломатами выступят представители руководства МИД России, обеих палат парламента РФ и экспертного сообщества.
По итогам форума будет принят итоговый декларативный документ.
Международный форум дает возможность молодым специалистам-международникам обмениваться позициями и мнениями по ряду актуальных вопросов внешней политики в атмосфере взаимопонимания и доверия.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз "Северный поток – 2" или НАТО: чья возьмет СМИ поделились подробностями финала "Игры престолов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом192
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина250
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны238
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2916
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение