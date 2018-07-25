Молодые дипломаты Южной Осетии встретятся с коллегами из других стран 

ЦХИНВАЛ, 25 июл — Sputnik. Представители министерства иностранных дел Южной Осетии примут участие в юбилейном Форуме молодых дипломатов государств Евразийского пространства, сообщает пресс-служба ведомства. Организатором мероприятия, которое пройдет в Москве 26-27 июля, является Совет молодых дипломатов МИД России при поддержке «Фонда Горчакова».
"Основными темами дискуссии станут глобальные изменения в системе международных отношений и цифровизация мировой экономики, а также роль Международной ассоциации молодых дипломатов в процессах горизонтальной дипломатии", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Перед молодыми дипломатами выступят представители руководства МИД России, обеих палат парламента РФ и экспертного сообщества.
По итогам форума будет принят итоговый декларативный документ.
Международный форум дает возможность молодым специалистам-международникам обмениваться позициями и мнениями по ряду актуальных вопросов внешней политики в атмосфере взаимопонимания и доверия.