Прогулка сквозь века: как с годами менялись главные улицы Москвы

Ностальгия свойственна многим из нас. Разглядывая старые фотографии, мы вспоминаем о детстве, «когда деревья были большими». Предлагаем посмотреть на то, как выглядели столичные улицы в давние времена.