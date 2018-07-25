В «Соцгороде» и центре Ижевска восстановили подачу электричества

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске в 10:35 восстановили подачу электричества в районе «Соцгорода» и центре. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе «Ижевских электрических сетей».

Под отключение попали 27 трансформаторных подстанций, питающих 123 дома — это 5020 квартир. Также без света остались 9 детских садов, 3 школы, детские больница и поликлиника, травматология, «Дом быта», Устиновский районный суд, Арбитражный суд, Первомайский военкомат и офисы.

Напомним, что электричество пропало 25 июля в 9:10. На пересечении улиц Ленина и Орджоникидзе сторонние организации повредили кабель.

«Я хочу подчеркнуть, что это сделано сторонними организациями. Сейчас наша задача — ликвидировать последствия аварии.. Во-первых, будет составлен акт, протокол и мы будет подавать иск на ту организацию, которая нам порвала кабель», — рассказали в пресс-службе.

Оценки ущерба пока нет.