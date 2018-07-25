Сольется с «Ротором». Что ждет футбольную школу Слуцкого в Волгограде?

Несмотря на дождь, в девять утра во вторник на стадионе «Пищевик» в Ворошиловском районе аншлаг. На футбольном поле тренируются юные футболисты. Слышно, как тренер даёт команды спортсменам. По периметру стадиона расположились родители, наблюдающие за тренировкой. Кажется, у футбола в Волгограде появилось будущее…

Наилучший вариант

Самый титулованный волгоградский тренер, а ныне наставник нидерландской команды «Витесс» Леонид Слуцкий некогда открыл в родном городе футбольную школу. За небольшой период её существования произошёл ряд перемен. Сначала частичное финансирование школы осуществлялось обществом ЦСКА, а основные средства шли от самого Леонида Викторовича. Когда армейский клуб прекратил финансирование, то школа стала предприятием только титулованного тренера. И это была довольно большая статья расходов. Недавно появилась информация о том, что с 1 сентября 2018 года школа имени Слуцкого вольётся в структуру футбольного клуба «Ротор» и будет представлять его на всех турнирах, включая первенства России по всем возрастам.

«Для нас это хорошие новости, ведь раньше ни о какой поддержке со стороны местных властей и речи не шло. Насколько мне известно, слиться с «Ротором» Леониду Викторовичу предложил губернатор Волгоградской области . Я уверен, что Слуцкий согласился, потому что этот вариант наилучший для дальнейшего развития школы, — считает тренер Сергей Анучин. — Для нас, тренеров, работающих в школе, по сути, ничего не меняется. Состав наставников остаётся прежним. Дети, которые у нас занимались, продолжают тренироваться в штатном режиме. Цели и задачи остались те же, но теперь, скорее всего, появится больше возможностей и перспектив».

Сергей Юрьевич также рассказал, что после чемпионата мира по футболу, матчи которого проходили в Волгограде, интерес к школе повысился.

«Очень много звонков. Родители хотят, чтобы дети занимались футболом, — поясняет Анучин. — Думаю, что в сентябре придёт много новых воспитанников».

Лишь бы власть снова не отвернулась…

Пока тренировки по-прежнему осуществляются в летний период на стадионе «Пищевик» в Ворошиловском районе, а зимой — в легкоатлетическом манеже Волгоградской академии физической культуры. Есть надежда, что появятся дополнительные площадки для занятий.

«Пока существенных изменений мы не почувствовали. Главное, что тренировки по-прежнему бесплатные, а тренеры остались те же, к кому мы привыкли и кому доверяем, — рассуждает отец семилетнего футболиста Евгений. — Хочется верить, что у детей действительно появились новые перспективы. Посмотрите, они счастливые бегают даже в дождь! Воспитанники школы Слуцкого постоянно выигрывают на всех чемпионатах, чем не кадровый резерв для «Ротора». Зачем покупать игроков из других городов, когда у нас растут такие таланты!».

«Посмотрим, что будет в сентябре и далее. Да, как родители, мы сейчас все верим, что наши дети вырастут чемпионами. Пока у нас в городе есть только болельщики, но нет достойной команды, как в далекие 90-е, когда не стыдно было сказать, что поддерживаешь «Ротор». Когда-то в Волгограде было 16 собственных команд! А потом всё развалилось. Конечно, появилась надежда, что хотя бы наши дети смогут поднять местный футбол с колен. Они действительно талантливые. Главное, чтобы власть не отвернулась от нас снова. Всё-таки и стадион теперь есть современный», — считает отец юного воспитанника школы Слуцкого Олег.

«Пока идет обсуждение, как будет называться школа. Я слышал, что имя Слуцкого должно сохраниться, но как оно будет звучать вместе с «Ротором», пока неизвестно, — объясняет Сергей Анучин. — За Леонидом Викторовичем сохранится частичное финансирование, но основные расходы теперь берут на себя «Ротор» и область».