Кумин повышает явку дешёвой заявкой

Лишний раз диву даешься, насколько вроде бы неприметного политика участие в выборах любого уровня вдруг превращает в яростного словесного борца за высшую правду. Вот и выдвинутый аппаратом КПРФ ее, как утверждают, спонсор Вадим Кумин в прямом смысле закусил удила. Выступил с открытым письмом, в котором с пылом и жаром не только разоблачил антинародный характер предлагаемых мер по стабилизации ПФР , но взял на себя ответственность за пенсионный сепаратизм.

Так и написал черным по белому, что, в случае своей победы на мэрских выборах, из кабинета на Тверской, 13 выступит с указом, которым отменит повышение пенсионного возраста в столице. Поскольку такая гуманизация потребует дополнительных расходов всего-то в 180 млрд рублей, то есть примерно 7-8 процентов городского бюджета Москвы . Тут, правда, хотелось бы, как говорится, подробностей. Всем ли на тот счастливый момент электорального триумфа Кумина жителям столицы сохранят пенсионную форточку. Или только тем, у кого местный трудовой стаж на территории не дальше Домодедово не менее двадцати пяти лет. А то ведь понаедут завистливые провинциалы оформлять пособия в белокаменную. Опять же как быть с пенсионными взносами московских счастливчиков, попавших в общую российскую копилку? Изымать что ли? Так что, заманчиво, красиво, но уж больно абстрактно.

vk.com/kuminmoscow

Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин

Все это мне несколько напомнило анекдотические события 90-91 годов прошлого века, когда вновь избранные демократические составы районных советов грозились то закрыть воздушное пространство над вверенными им территориями, то ввести особые талоны на мясо и масло, которые закрыли бы доступ к прилавкам не только понаехавшим, но и оголодавшим москвичам из сопредельных районов. Тогда шутили, что скоро на границах столичных районов появятся собственные таможни, которые все на месте и съедят.

На примере Кумина хорошо видно, насколько вальяжно чувствуют себя кандидаты для «галочки», которые участвуют в выборах исключительно для решения своих местных интересов. Злые языки уже обвиняют компартию, например, в торговле политическими интересами: дескать, выставили в Подмосковье также некому не известного кандидата, и сразу получили для своей региональной организации в хозяйственное пользование особняк более, в чем тысячу квадратов.

А раз так, то почему не пообещать что-то эдакое. То превращение всей Москвы в курортную зону. То отмену на ее территории действий общероссийских законов. Отвечать за свои обещания все равно не придется — шансы—то на победу на уровне все той же статистической погрешности. А на такую мюнхгаузенщину, может, кто-нибудь да купится. Или просто проголосует из чувства противоречия. В конце концов, сам Жириновский на обещаниях космического масштаба свою карьеру сделал, почему не последовать такому продуктивному примеру.

vk.com/kuminmoscow

Удостоверение кандидата на пост мэра Москвы

Вот только Вадим Кумин, столь рьяно призвавший в своем послании к властям переложить тяготы реформ на плечи своих коллег состоятельных буржуа, не обмолвился ни словом о том, а чем он лично готов посодействовать повышению благосостояния своего народа. Может, больницу построил по примеру «ветхозаветных» Абрикосова или Солдатенкова. Ии хотя бы цивилизованный дом престарелых взялся бы финансировать. Вот такое обязательство смотрелось бы вполне реалистично.

Да к тому же, как известно, все губернаторы и мэры нынче ходят под «статьей» об утрате доверия. А потому посылы о сепаратной пенсионной системе выглядят откровенной провокацией. Но нынешние московские кандидаты, похоже, утрачивают его до начала предвыборной гонки.