«Это дешевле, чем ремонтировать подвеску»: екатеринбуржцы за свой счёт починят убитую дорогу

Жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга устали ждать, когда дорогу к их садам (в которых многие живут летом) починят, и решили своими силами провести ремонт. Речь идёт об улице Танковой, которая проходит от Коммунистической мимо Северного кладбища к садам. Каждое лето там невозможно проехать из-за огромных ям.

— У нас очень плохая дорога, — рассказал E1.RU житель садового товарищества Олег. — Можно сказать: «А где у нас хорошие дороги?», но такую дорогу, как у нас, встретить в городе достаточно тяжело. Зимой она почти идеальна… Всё укатано, чистый снег, и нет этих ужасных ям. Но вот когда нет снега, дорога превращается в ад автомобилиста и пешехода. Грязь и лужи после дождя — и пыль, когда сухо. Ходить по ней крайне тяжело. А вот ездить… Ездить по ней быстрее 3–5 км/ч невозможно, такси упорно отказываются ехать туда или просят увеличить стоимость поездки.

По словам Олега, жители района уже не первый год пытаются донести проблему до администрации города и просят починить дорогу. Но лучше не становится.

— Естественно, мы не раз и не два писали в администрацию, но они говорят, что дорога плохая, о проблеме знают, денег на ремонт нет, вышлют нам грейдер, как только появится такая возможность, а возможность такая появляется 2–3 раза за сезон, — добавил Олег. — Мы ходили к тогда ещё действующему мэру Ройзману, он сказал, что ремонт стоит 11 миллионов, денег таких у администрации на дорогу четвертого класса нет и, когда будет, неизвестно.

В официальном ответе администрации на просьбы жителей района (есть в распоряжении редакции) действительно говорится о том, что два раза за сезон дорогу могут разровнять автогрейдером — и не более того. Эта процедура, по словам жителей садов, всего лишь разравнивает засохшую грязь, а после дождя ямы появляются снова. После очередного такого ответа председатели СНТ посовещались и решили не ждать денег от государства, а провернуть ремонт своими силами.

— Посчитали, что это будет быстрее и дешевле, чем ремонтировать подвеску после каждой поездки в сад, а ведь многие там живут, — говорит Олег. — Сейчас дорога похожа на огромную ванну, воде деваться некуда.

На ремонт, по расчетам жителей, понадобится 1,9 миллиона рублей.

Начать работы они планируют на следующей неделе. Жильцы уже заказали грейдер, чтобы разровнять землю и сделать слив для воды. Второй этап работ — отсып щебня, третий — покрытие асфальтовой срезкой.

Убитые дороги, к сожалению, для Екатеринбурга не редкость. Мы публиковали карту таких дорог, по которым иногда пройти быстрее, чем проехать.