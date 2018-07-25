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СМИ: в петербургской консерватории пройдут массовые сокращения
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СМИ: в петербургской консерватории пройдут массовые сокращения 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Консерватории имени Римского-Корсакова ожидаются массовые сокращения, сообщает «Петербургский дневник». Работу потеряют 49 человек.
Решение о сокращении было принято руководством в связи с оптимизацией штата и урезанием расходов. Некоторые сотрудники уже получили письменное уведомление о вынужденных мерах. При этом профессорско-преподавательский состав останется прежним.
По предварительной информации, необходимость увольнения людей вызвана слишком долгим капитальным ремонтам главного корпуса консерватории.
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