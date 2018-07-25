СМИ: в петербургской консерватории пройдут массовые сокращения

В Консерватории имени Римского-Корсакова ожидаются массовые сокращения, сообщает «Петербургский дневник». Работу потеряют 49 человек.

Решение о сокращении было принято руководством в связи с оптимизацией штата и урезанием расходов. Некоторые сотрудники уже получили письменное уведомление о вынужденных мерах. При этом профессорско-преподавательский состав останется прежним.

По предварительной информации, необходимость увольнения людей вызвана слишком долгим капитальным ремонтам главного корпуса консерватории.