Учебные сборы для волонтеров-экологов стартовали на Полярном Урале

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Учебно-тренировочные сборы для волонтеров в сфере экологии стартовали на острове Заячий на реке Собь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). После их проведения участники получат возможность участвовать в экспедициях в российской Арктике, сообщили в среду в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"В автономном округе стартуют учебно-тренировочные сборы волонтеров в сфере экологии «Дух Заполярья». Основой для сборов, которые продлятся до 31 июля, является программа подготовки добровольческого движения «Волонтеры Арктики». Базой станет палаточный лагерь на острове Заячий вблизи горного массива Рай-Из на Полярном Урале", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что участники пройдут практический курс, обучающий навыкам поведения в суровой среде Арктики. «В программе — разминочные и тренировочные испытания, инструктаж, личные зачеты, командные гонки, лесной, горный и водный этапы с ночевкой вне лагеря. По окончании волонтеры получат право принимать участие в различных экспедициях в Арктической зоне», — уточнили в пресс-службе.

Проект «Волонтеры Арктики» реализуется на Ямале с 2012 года. Его участники вошли в число добровольцев экологического проекта по очистке острова Белый в Карском море с 2012 по 2016 годы, а с 2017 года продолжают свою экологическую деятельность на острове Вилькицкого, который также относится к территории ЯНАО.

Генеральная уборка

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.

Уборка острова Белый — самый крупный экологический проект, реализованный на Ямале. За пять лет в ней приняли участие 150 волонтеров из 18 регионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья, очищено более 52 гектаров земли, собрано порядка 1,2 тыс. тонн металлолома и другого мусора. С 2014 года здесь функционирует исследовательский стационар, который выступает базой для работы российских и иностранных ученых.

В 2017 году экологические мероприятия стартовали на острове Вилькицкого. Добровольцы очистили район полярной метеостанции, собрали 300 металлических бочек, подготовили место для проживания следующих экспедиций, провели аэрофотосъемку, инвентаризацию опасных отходов и объектов бывшей инфраструктуры, также они провели исследования почвы и растительности. В 2018 году на острове будут работать две группы волонтеров, помимо сбора металлолома им нужно подготовить участки для его складирования и хранения.