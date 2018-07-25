Ещё
В парке на севере Москвы появится «сухой» фонтан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парке на севере Москвы появится «сухой» фонтан 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Сухой" фонтан обустроят в парке имени Святослава Федорова на севере Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"После завершения всех работ площадь «сухого» светодинамического фонтана составит более 140 квадратных метров. В дневном режиме струи фонтана заиграют из 48 форсунок, с различной высотой и скоростью. В вечернее время струи подсветят яркими динамически изменяющимися цветами", — рассказал Бирюков.
Так, на данный момент специалисты завершили основные земляные работы — устройство котлована под фонтан, а также работы по укреплению откосов и укладке песчаного основания. Также обустроено бетонное основание под будущий фонтан, которое покрыли двумя слоями гидроизоляции. Параллельно ведутся подготовительные работы к устройству трех чаш фонтана и монтажу оборудования.
Заммэра напомнил, что сейчас в парке активно ведутся работы по устройству оснований дорожно-тропиночной сети, детских и спортивных площадок. На отдельных участках уже началось мощение дорожек бетонной плиткой различных цветов. В южной части парка, где дорожки сформированы, ведется устройство газонов и посев травы. Кроме того, в парке на 90% выполнено устройство кабельной канализации и других коммуникаций.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом215
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина262
Таджикистан направил ноту России112
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны225
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2918
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отменила выступление на «Нашествии»
Шоу-бизнес
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение