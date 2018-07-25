В парке на севере Москвы появится «сухой» фонтан

"После завершения всех работ площадь «сухого» светодинамического фонтана составит более 140 квадратных метров. В дневном режиме струи фонтана заиграют из 48 форсунок, с различной высотой и скоростью. В вечернее время струи подсветят яркими динамически изменяющимися цветами", — рассказал Бирюков.

Так, на данный момент специалисты завершили основные земляные работы — устройство котлована под фонтан, а также работы по укреплению откосов и укладке песчаного основания. Также обустроено бетонное основание под будущий фонтан, которое покрыли двумя слоями гидроизоляции. Параллельно ведутся подготовительные работы к устройству трех чаш фонтана и монтажу оборудования.

Заммэра напомнил, что сейчас в парке активно ведутся работы по устройству оснований дорожно-тропиночной сети, детских и спортивных площадок. На отдельных участках уже началось мощение дорожек бетонной плиткой различных цветов. В южной части парка, где дорожки сформированы, ведется устройство газонов и посев травы. Кроме того, в парке на 90% выполнено устройство кабельной канализации и других коммуникаций.