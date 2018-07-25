В Кургане из-за ремонта улиц водители стоят в пробках даже во дворах

Из-за массового ремонта дорожного полотна на центральных улицах Кургана в городе образовались большие пробки. В часы пик водители проводят в пробках десятки минут. Пытаясь объехать раскопки и транспортные застои, водители сворачивают во дворы, выезжают на тротуары и на встречную полосу. Особенно страдают те, кому нужно попасть на улицы Коли Мяготина, Ленина и Карла Маркса

Изменилось и движение городского общественного транспорта. Пассажиры до нужной остановки просто не доезжают, бывает, автобус высаживает их за несколько кварталов до места назначения. Больше всего от таких поездок страдают пассажиры с детьми и пожилые люди. Для многих прогулки по жаре становятся настоящим испытание, причем с препятствиями. Во-первых, необходимо преодолеть ямы и место ремонта, а, во-вторых, не попасть под колеса, выезжающих со двора машин. Из-за ремонта некоторые граждане не могут попасть во двор собственного дома.

Водители маршруток возмущены, ведь из-за пробок им приходится сокращать время обеда.

Несмотря на то, что Госавтоинспекция региона обратилась к курганцам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, число мелких ДТП возрастает. В спешке не все вовремя могут среагировать на появившийся внезапно автомобиль или, маневрируя по двору, не задеть припаркованные машины других автолюбителей.

По информации пресс-службы «Водного союза», ремонтные работы на двух центральных улицах планируют завершить в течение недели. А вот раскопки в районе центральной площади будут до 5 августа. Улицу Коли Мяготина для движения автотранспорта откроют не раньше сентября.

Фото: Znak.com