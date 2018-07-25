Курганцам предлагают выиграть деньги на благоустройство двора

Дополнительные работы во дворе собственникам придётся частично оплатить

Администрация города до 20 сентября принимает заявки от жителей домов, чтобы отремонтировать их дворы и включить их в программу «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана на 2019-2022 годы». Для участия горожанам нужно будет подготовит пакет документов: решение общего собрания собственников, схему двора, акт обследования, дизайн-проект (если есть) и информационные письма об оплате коммуналки и планах на капремонт, а также перечень работ по благоустройству двора. Заявку нужно принести в мэрию на площади Ленина, каб. 130.

— Оборудование детских и (или) спортивных площадок, парковок, озеленение, установка пандусов могут быть включены в перечень по благоустройству только при условии принятия общим собранием собственников жилья решения о софинансировании выполнения данных мероприятий по благоустройству в объеме не менее 15% от их сметной стоимости. Процент софинансирования работ из дополнительного перечня также отражается в протоколе общего собрания, — отмечают в мэрии.