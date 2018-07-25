Готовь трубы летом. Где и как проводят капитальный ремонт в Тамбове

Прощай, чугун!

Работы идут по плану капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. На что именно сделать акцент, выбрали сами жители. Например, во многих квартирах меняют радиаторы. Прослужившие десятилетия, но уже морально устаревшие чугунные батареи меняют на облегчённые биметаллические — у них гораздо выше теплоотдача. В двухэтажных домах по улице Защитной, 3, 5 и 7 тоже полным ходом идут работы по замене инженерных сетей. Меняют общедомовые трубы, вентили, отопительные приборы. Всего в этом году капремонт инженерных сетей проведут на площади почти в 70 тысяч квадратных метров.

— В доме 91 по улице Колхозной меняют всё полностью — от стояков и отопительных приборов в квартирах до труб отопления в подвале, — прокомментировал заместитель председателя жилищного комитета администрации Тамбова Сергей Серёгин . — Бригада работает быстро. Важно, что жители относятся с пониманием и вовремя предоставляют доступ в квартиры.

Как сообщил заказчик работ — муниципальное учреждение «Долговой центр», общая сумма затрат на капремонт инженерных сетей составит около 108 млн рублей. Работы ведутся по графику и будут завершены до начала отопительного сезона. Согласно документам, инженерные сети отремонтируют до 30 сентября, сети холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения — до 30 ноября.

Полным ходом

Капитальный ремонт активно идёт и в районах области. В этом году по программе капитального ремонта многоквартирных домов новый облик обретут 292 многоэтажки в 32 муниципалитетах региона. Сейчас повсеместно устанавливают современные кровли, новыми красками играют фасады. По информации Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах региона, уже завершены работы в десяти домах. В частности, более 850 тысяч рублей было направлено на ремонт дома 34 по улице Кустова в Инжавино . Двухэтажный кирпичный дом был построен полвека назад. За пять десятилетий крыша прохудилась и доставляла немало неудобств людям. Подрядчик успел отремонтировать кровлю до проливных дождей, которыми запомнилась прошлая неделя. Кроме того, четыре дома отремонтированы в Рассказово . По одному — в Знаменском и Моршанском районах и Кирсанове. Полным ходом капремонт идёт и в Уварово . Здесь обновляют кровли домов на сумму 13 млн руб., используя современный гидроизоляционный материал.

Вместе с тем в этом году ускорились сроки проведения капремонта. Если в 2017-м в конце июля только лишь заключали договоры подряда, то в этом работы давно идут полным ходом.