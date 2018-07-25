Цена успеха. Медицина нового уровня

Оренбургской области дали официальный старт федеральному проекту по усовершенствованию оказания первичной медицинской помощи. Программа выросла из уже известных в регионе «Бережливых поликлиник», и до конца года к ней присоединятся 30 медучреждений.

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Участники совещания затронули важнейшие вопросы реализации приоритетного проекта. Перед органами исполнительной власти регионов и центрами организации первичной медико-санитарной помощи поставлены задачи на ближайшую перспективу, разобраны наиболее частые ошибки, даны рекомендации для успешной реализации проекта.

Как отметил вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов , оренбуржцы уже успели почувствовать, что медицинская помощь становится доступнее.

— Запущенный ранее в области пилотный проект «Бережливая поликлиника» трансформировался в новый, актуальный проект, задача которого — кардинально улучшить качество оказания первичной медпомощи в наших клиниках. К нам приехали представители пяти российских регионов. И это уникальный обмен опытом. Наша задача — максимально распространить его на все первичные поликлинические отделения больниц Оренбуржья. Тогда уже 30 поликлиник Оренбургской области примут участие в создании модели новой пациентоориентированной поликлиники, — сказал вице-губернатор.

Ирина Ходырева обозначила основные проблемы и риски, с которыми сталкиваются медицинские организации в рамках осуществления проекта на своих площадках. Также были обозначены направления дальнейшей деятельности по внедрению новой модели медицинской организации по всей стране. Говоря об опыте Оренбургской области, она подчеркнула:

— Пациенту всегда приятно приходить в медицинскую организацию, где созданы комфортные условия, встречает приветливый персонал, когда медработник занят пациентом, а не документами. И сегодня мы увидели, что в оренбургских поликлиниках к этому стремятся. Разумеется, что на данном этапе еще не все идеально получается, но коллеги уверенно двигаются в правильном направлении, а это главное. А те проекты, которые реализованы в Оренбургской области, могут послужить примером для медицинских организаций в других регионах РФ

Следующий шаг — стационары

Отметим, что к новому проекту с начала года присоединились уже два оренбургских учреждения — детская поликлиника №4 на Туркестанской и поликлиника первой городской больницы. Отличительными признаками новой модели медицинской организации являются доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы персонала, качественное оказание медицинской помощи, приоритет профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения. За полгода в организациях оптимизировали процесс оказания неотложной помощи, автоматизировали рабочие места врачей и провели частичную реконструкцию. Врачи начали приём пациентов в выходные дни.

— К концу года к данному проекту подключатся уже 30 поликлиник области. Чтобы сотрудникам было легче привыкнуть к работе в новых условиях, для них было организовано соответствующее централизованное обучение. И, пожалуй, самое главное — опыт, наработанный в поликлинических отделениях, будет распространен на стационары наших больниц, — рассказала заместитель министра здравоохранения региона Юлия Балтенко.