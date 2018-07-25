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В Москве стартовала программа «Мобильный избиратель»
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В Москве стартовала программа «Мобильный избиратель» 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В столице в преддверии сентябрьских выборов стартовала программа «Мобильный избиратель». Начался приём заявлений от москвичей, которые на выборах мэра будут голосовать по месту пребывания, сообщает ТАСС.
Программа особенно важна для дачников, которые большую часть лета проводят за городом, отметил руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Для голосования по месту фактического нахождения необходимо заполнить заявление на портале Госуслуг или обратиться в офис «Мои документы» либо в территориальную избирательную комиссию.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.
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