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В ближайшие 20 лет мировой спрос на пилотов увеличится вдвое
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В ближайшие 20 лет мировой спрос на пилотов увеличится вдвое 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Ожидаемое резкое увеличение кадровых потребностей авиаперевозчиков связано с прогнозируемым двойным ростом мирового авиапарка в ближайшие 20 лет и сокращением трудовых ресурсов.
«Несмотря на стабильный рост рынка воздушных перевозок, авиакомпании продолжают испытывать дефицит пилотов и беспокоятся о возникновении глобального недостатка квалифицированных кадров в краткосрочной перспективе», — отмечает вице-президент отдела по обучению и оказанию профессиональных услуг Boeing Global Services Кейт Купер.
В области технического обслуживания прогнозы более позитивны — к 2038 году потребность в специалистах сократится с 648 тыс. до 622 тыс. человек.
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