В ближайшие 20 лет мировой спрос на пилотов увеличится вдвое

Ожидаемое резкое увеличение кадровых потребностей авиаперевозчиков связано с прогнозируемым двойным ростом мирового авиапарка в ближайшие 20 лет и сокращением трудовых ресурсов.

«Несмотря на стабильный рост рынка воздушных перевозок, авиакомпании продолжают испытывать дефицит пилотов и беспокоятся о возникновении глобального недостатка квалифицированных кадров в краткосрочной перспективе», — отмечает вице-президент отдела по обучению и оказанию профессиональных услуг Boeing Global Services Кейт Купер.

В области технического обслуживания прогнозы более позитивны — к 2038 году потребность в специалистах сократится с 648 тыс. до 622 тыс. человек.