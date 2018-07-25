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Минприроды пополнило список полудрагоценных камней в России
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Минприроды пополнило список полудрагоценных камней в России 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минприроды России предлагает признать берилл и его разновидности — аквамарин и гелиодор — полудрагоценными камнями, соответствующие изменения в законодательство уже подготовлены министерством и могут вступить в силу уже в 2018 году, сообщает пресс-служба Минприроды.
Изменения потребовались для пресечения их незаконной добычи и сбыта. Ранее Минприроды уже увеличивало административные штрафы за самовольную добычу, хранение, транспортировку и сбыт янтаря, нефрита или других полудрагоценных камней.
"Данный выбор обусловлен относительно высокой стоимостью берилла в сырье и в изделиях, в том числе за пределами Российской Федерации. Существуют месторождения и проявления берилла, на которых возможна его безлицензионная добыча", — отмечается в сообщении.
Отнесение берилла к полудрагоценным камням сделает экономически невыгодным незаконные добычу и оборот этого цветного камня, добавляют в министерстве.
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