УФСБ: доцент кубанского института задержан с поличным при продаже диплома 

Краснодар. 25 июля — Новая Кубань. При проведении спецоперации оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю был задержан доцент Кубанского социально-экономического института. При нем были обнаружены денежные средства. Это часть от суммы взятки. Преподаватель вымогал у студента 100 тысяч рублей за сдачу дипломной работы и получение диплома об окончании учебного заведения.
— В настоящий момент материалы по данному факту переданы в ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения. — Пояснили в УФСБ России по Краснодарскому краю.