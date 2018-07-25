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УФСБ: доцент кубанского института задержан с поличным при продаже диплома
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УФСБ: доцент кубанского института задержан с поличным при продаже диплома 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 25 июля — Новая Кубань. При проведении спецоперации оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю был задержан доцент Кубанского социально-экономического института. При нем были обнаружены денежные средства. Это часть от суммы взятки. Преподаватель вымогал у студента 100 тысяч рублей за сдачу дипломной работы и получение диплома об окончании учебного заведения.
— В настоящий момент материалы по данному факту переданы в ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения. — Пояснили в УФСБ России по Краснодарскому краю.
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