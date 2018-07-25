Тело утопленницы нашли рядом со стенами Выборгского замка 

Следователи устанавливают личность женщины, найденной рядом с Выборгским замком. Сообщается, что тело обнаружено в воде. Об этом сообщают правоохранительные органы
Известно, что тело нашли вечером 24 июля. Сообщение в полицию Выборга поступило около 20:00. Тело, находящееся в воде, извлекли на берег. С виду погибшей около 35 лет, волосы темно-русого цвета. На ней была синяя блузка с цветочным орнаментом, джинсы и темные ботинки.
Внешний осмотр признаков насильственной смерти не выявил. Сейчас правоохранители устанавливают личность умершей.