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Ремонт улицы Харитонова в Ярославле завершат в начале осени
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Ремонт улицы Харитонова в Ярославле завершат в начале осени 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ремонт улицы Харитонова в Ленинском районе Ярославля завершат к началу сентября, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Работы идут в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность участка дороги — около 500 метров. Главная сложность для подрядчика заключается в согласовании с работами по замене коммуникации. Пока они не отстают от графика.
Сейчас рабочие отфрезировали три тысячи квадратных метров старого покрытия, демонтировали 800 погонных метров старого бордюрного камня и приступили к монтажу нового, а также начали разборку тротуара.
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