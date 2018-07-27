Ремонт улицы Харитонова в Ярославле завершат в начале осени

Ремонт улицы Харитонова в Ленинском районе Ярославля завершат к началу сентября, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Работы идут в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность участка дороги — около 500 метров. Главная сложность для подрядчика заключается в согласовании с работами по замене коммуникации. Пока они не отстают от графика.

Сейчас рабочие отфрезировали три тысячи квадратных метров старого покрытия, демонтировали 800 погонных метров старого бордюрного камня и приступили к монтажу нового, а также начали разборку тротуара.