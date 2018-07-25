Две улицы Ярославля готовят к сдаче после ремонта

Ярославле две улицы — Нефтяников и Мышкинский проезд — готовят к сдаче властям после ремонта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы на этих объектах завершатся в течение следующей недели. Ремонт шел в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». За улицы отвечает подрядчик «Ярдормост».

Как рассказал генеральный директор компании Ярослав Овчаров , протяженность Мышкинского проезда — 500 метров. Главная проблема на этом участке — это большая загруженность дороги в утренние и вечерние часы. Поэтому подрядчик выходил на объект не только днем, но и ночью.

Ситуацию на улице прокомментировал общественник Темур Абдулаев. Он рассказал, что у активистов были замечаний по поводу знако и культуре производства работ.

«Еще в одном месте была проблема с парковкой: многие нерадивые автолюбители ставили свой автотранспорт прямо на газон. Подрядчик прислушался к просьбам жителей и установил дополнительные ограждения», — прокомментировал Темур.