Изменения в процедуре вывоза отходов приведут к двукратному удорожанию услуги для населения

Бурные обсуждения на очередном заседании регионального парламента вызвал вопрос внесения изменений в закон о порядке обращения с твердыми коммунальными отходами. Проектом предлагается исключить из закона слова «сбору и».

«На заседании комитета выяснилось, что принятие может быть отложено до декабря этого года, — выступил народный избранник Владимир Есипов . — С чем связано принятие в пожарном режиме?».

Министр природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Соколов пояснил, что данные поправки следовало принять раньше.

«Был термин «сбор», федеральный законодатель поясняет, что сбор осуществляется на полигонах, а на контейнерных площадках производится накопление», — добавил Соколов.

Парламентарий Зинаида Самсонова напомнила, что на заседании комитета возникло много разногласий и оператором.

«Если внимательно в них вникнуть, изменения в процедуре вывоза отходов приведут к удорожанию тарифов для юридических лиц в 10 раз и для граждан — в 2,3 раза, — добавила она. — Получить информацию невозможно. Нам нужно собраться и серьезно обсудить эту тему, которая затрагивает интересы всех граждан».

Министр Соколов возразил, что к рассматриваемому вопросу это отношение не имеет.

«В Балаково цены вырастут более, чем в два раза, — продолжил переводить тему на процедуру выбора регоператора депутат Александр Анидалов . — Кто будет вывозить, непонятно, вопросов море. Если мы сейчас внесем какие-то поправки, потом придется по ним работать. Давайте перенесем принятие законопроекта на сентябрь, мы все обсудим на комиссиях».

Не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, призвал народных избранников Дмитрий Соколов.

«Суть законопроекта только в изменении терминологии, принцип выбора регоператора он не затрагивает, — в очередной раз повторил министр. — Этого требует федеральный законю Собственные трактовки мы принять не можем».

«Тема волнует всех, все мы гадим, и избиратели тоже производят накопления на контейнерных площадках, — взял слово облдеп Леонид Писной . — У нас две зоны в области: Левобережье и Правобережье. Переход будет проходить поэтапно: сначала Левобережье, Правобережье чуть позже. Сегодняшняя поправка не влияет ни на что. Обозначенное же вами удорожание коммунальной услуги может быть связано с переходом на подушевую оплату, а не по квадратным метрам. Нормативы практически не изменились».

«Здесь уже начали обсуждать вопросы: «Кто виноват?», «Что делать?», — выступил парламентарий Дмитрий Чернышевский. — Это не относится к обсуждаемому вопросу».

Владимир Есипов продолжил протестовать против изменения терминологии.

«Сейчас убираем слово «сбор», потом появится новая графа в квитанциях, потому что компании скажут населению: «Вы оплачиваете за вывоз ТКО, давайте платите еще и за сбор отдельно».