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Нижегородские власти просят специалистов обследовать карстовую воронку глубиной 50 м
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Нижегородские власти просят специалистов обследовать карстовую воронку глубиной 50 м 

ТАСС 1 час назад
Фото: В городе N
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Власти Шатковского муниципального района Нижегородской области обратились к специалистам «Противокарстовой и береговой защиты» для обследования карстового провала глубиной 50 м. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил глава Шатковского района Максим Можевой.
"Провал образовался в поле, в двух км от населенного пункта. На месте события сейчас работают представители комиссии по чрезвычайным ситуациям Шатковского района. Также мы обратились в «Противокарстовую и береговую защиту» для проведения обследования провала. Земельный участок находится в собственности у физического лица, там работал арендатор и проводил сенокосные работы", — сказал Можевой.
Карстовый провал глубиной 50 м и диаметром 31,8 м образовался 24 июля на фермерском поле рядом с деревней Неледино в Шатковском районе Нижегородской области. По данным МЧС по Нижегородской области, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия выставлены оградительные знаки, население уведомлено об опасности, управление МЧС по области держит ситуацию на контроле.
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