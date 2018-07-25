Ситуация в СИЗО ужаснула депутатов Государственной Думы

Госдуме считают, что необходимо корректировать законодательство, разрешающее применение физической силы в местах заключения.

Фракция КПРФ в Государственной Думе берет под жесткий контроль ситуацию в местах заключения. Об этом сообщил представитель фракции Влерий Рашкин.

По его словам, ужасная ситуация, которая взволновала и все общество, заставила гудеть соцсети — пытки граждан России СИЗО и исправительных колониях.

«Да — обвиненные, да — совершившие преступления, но в следственных изоляторах и исправительных колониях идут пытки и убийства безоружных, без права на ответ граждан Российской Федерации», — подчеркнул он.

Депутат напомнил об избиении заключённого в Ярославской исправительной колонии (ИК) −1, убийство в Брянской ИК-6.

«Ужасно. Это что за общество? Что за садистские действия?» — возмущен депутат.

Он убежден, что виновные должны ответить по всей строгости закона. В тоже время, парламентарий считает, то это стало возможно после принятия закона, дающего право силовикам в ИК применять физическую силу, вплоть до оружия, к заключенным.

Рашкин уверен, что закон надо коренным образом корректировать.