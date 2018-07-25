Ещё
Ситуация в СИЗО ужаснула депутатов Государственной Думы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ситуация в СИЗО ужаснула депутатов Государственной Думы 

News.ru 2 часа назад
В Госдуме считают, что необходимо корректировать законодательство, разрешающее применение физической силы в местах заключения.
Фракция КПРФ в Государственной Думе берет под жесткий контроль ситуацию в местах заключения. Об этом сообщил представитель фракции Влерий Рашкин.
По его словам, ужасная ситуация, которая взволновала и все общество, заставила гудеть соцсети — пытки граждан России в СИЗО и исправительных колониях.
«Да — обвиненные, да — совершившие преступления, но в следственных изоляторах и исправительных колониях идут пытки и убийства безоружных, без права на ответ граждан Российской Федерации», — подчеркнул он.
Депутат напомнил об избиении заключённого в Ярославской исправительной колонии (ИК) −1, убийство в Брянской ИК-6.
«Ужасно. Это что за общество? Что за садистские действия?» — возмущен депутат.
Он убежден, что виновные должны ответить по всей строгости закона. В тоже время, парламентарий считает, то это стало возможно после принятия закона, дающего право силовикам в ИК применять физическую силу, вплоть до оружия, к заключенным.
Рашкин уверен, что закон надо коренным образом корректировать.
News.ru: последние новости
Из Стены Плача вывалился огромный камень Изрубившая котёнка девушка оказалась дочерью чиновника Ространснадзор устранит задержку багажа в Шереметьево
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом187
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина250
Таджикистан направил ноту России116
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны228
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2916
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение