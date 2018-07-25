Почему в Волгограде и Волжском гибнут голуби?

Виной всему вспышки орнитозов. На улицах Волгограда и Волжского замечено очень много погибших птиц, преимущественно голубей. Фотографии мёртвых голубей в Волгограде и в Волжском появились накануне в соцсетях. «Лично я в этом году массовой гибели голубей не наблюдала, но по опыту прошлых лет могут предположить, что речь идёт об эпидемии орнитоза, — считает биолог из Волжского, член Союза охраны птиц России Анастасия Сивоконь. — Регулярно у городских голубей происходят вспышки орнитозов, возбудителями которых являются болезнетворные микроорганизмы. Гибель птиц, больных орнитозом, — достаточно частое явление, человеку не опасно, если только погибших птиц не брать в руки. Больные птицы выглядят мокрыми, неприятными, вместо активного полёта часами прячутся по укромным углам. Естественным регулятором больных птиц в городе обычно являются вороны. Но сейчас и количество ворон в наших городах из-за разорения гнёзд коммунальщиками начинает снижаться».