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Почему в Волгограде и Волжском гибнут голуби?
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Почему в Волгограде и Волжском гибнут голуби? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Виной всему вспышки орнитозов.
На улицах Волгограда и Волжского замечено очень много погибших птиц, преимущественно голубей.
Фотографии мёртвых голубей в Волгограде и в Волжском появились накануне в соцсетях.
«Лично я в этом году массовой гибели голубей не наблюдала, но по опыту прошлых лет могут предположить, что речь идёт об эпидемии орнитоза, — считает биолог из Волжского, член Союза охраны птиц России Анастасия Сивоконь. — Регулярно у городских голубей происходят вспышки орнитозов, возбудителями которых являются болезнетворные микроорганизмы. Гибель птиц, больных орнитозом, — достаточно частое явление, человеку не опасно, если только погибших птиц не брать в руки. Больные птицы выглядят мокрыми, неприятными, вместо активного полёта часами прячутся по укромным углам. Естественным регулятором больных птиц в городе обычно являются вороны. Но сейчас и количество ворон в наших городах из-за разорения гнёзд коммунальщиками начинает снижаться».
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