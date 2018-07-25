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Кого накажет Вашингтон за импорт оружия из России
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Кого накажет Вашингтон за импорт оружия из России 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 25 июля — «Вести. Экономика» Конгресс США отложил введение санкций против импортеров российского оружия. Точнее, разрешил делать исключения для некоторых стран.
Фото: Wikipedia
Пентагон выступил за исключение из санкционного закона CAATSA стран — импортеров российского вооружения. Конгресс США предоставил Белому дому выводить страны, закупающие вооружение, из под действия закона в случае, если это необходимо в американских интересах. Согласованная республиканцами и демократами версия закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год разрешает не вводить ограничительные меры в отношении трех стран, закупающих российские вооружения и технологии, — Индии, Вьетнама и Индонезии. Наказание для них в Белом доме считают контрпродуктивным. Кроме того, американские власти рассматривают эти страны, как потенциальный рынок. И пытаются активно развивать с ними отношения в военно-технической сфере. И, естественно, не хотят спугнуть потенциальных клиентов. А вот Катар и Турция ∎друзьями Америки∎ не считаются, так что риск подпасть под ограничения остается для них проблемой. Более того, давление на Анкару конгрессмены решили усилить — превентивно. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2013–2017 годах доля США на мировом рынке экспорта вооружений составляла 34%, России — 22%. Индия в 2013–2017 годах закупала у России 62% вооружений, а у США — 15%. Для Египта эти показатели составили 21% и 26% соответственно. Импорт вооружений в Ираке составил 22% и 56%. В Пакистане — 12% и 5,7%. Бангладеш закупал в России 16% вооружений, в США — 4,9%. Кувейт — 3,3% и 88%. Афганистан — 27% и 59%. «Продажа оружия часто используется США в качестве внешнеполитического инструмента по созданию новых стратегических партнерств», — отмечают в SIPRI. Как пример аналитики приводят рост продаж американских вооружений Индии на 557% между 2008–2012 и 2013–2017 годами «в рамках усилий США по компенсации роста влияния Китая в Азии и Океании».
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