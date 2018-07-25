«Этот парень нужен мне на бэк‐вокал». Сеть покорил «крикливый» доставщик пиццы

Пользователь Reddit по имени Шеннон поделилась видеозаписью, на которой доставщик пиццы истошно зовет клиента. Как пояснила женщина, она оставила для него записку, чтобы тот не разбудил спящую бабушку, но разносчик явно перестарался. Пост быстро вышел в топ Reddit.

На видеозаписи видно, что на двери дома висит записка, но прочитать ее трудно. По этой причине женщина привела текст в своем посте: «Крикните „Шеннон, твоя пицца здесь“. Не звоните и не стучите в дверь, на втором этаже спит бабушка».

Доставщик пиццы прочел записку и в точности выполнил все указания: он не стучал и не звонил в дверь. Вместо этого он стал кричать на весь двор. Даже когда женщина открыла дверь, чтобы забрать пиццу, курьер продолжил кричать, пока не закончил фразу.

Интернет-пользователи высоко оценили старание доставщика. «Дверь открылась на середине крика, но парень от своей задачи не отступил. Он донес бы свой посыл, даже если бы пришлось орать прямо бедной Шеннон в лицо. Бабушка там точно не могла не проснуться, кстати», — написал пользователь kikob.

«А как еще он должен был интерпретировать эту записку, а?» — задается вопросом Lallo the Long.

Другие оценили мощный голос разносчика пиццы. «Этот парень нужен мне на бэк-вокал, ну и для доставки пиццы», — отметил Captain_MakeItHappen.

Нашлись и те, кто раскритиковал доставщика. Один из пользователей уверен, что тот стал кричать намеренно.

«Думаю, он и хотел разбудить старушку. Я раньше работал курьером, и многие курьеры — поганцы. Записки с инструкциями их, кажется, часто раздражают, и они любят потом хвастаться, как отомстили тем, кто их оставлял», — рассказал LovableContrarian.