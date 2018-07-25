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Житель Северодвинска хранил оружие собственного производства в гараже
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Житель Северодвинска хранил оружие собственного производства в гараже 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Житель Северодвинска обвиняется в незаконном приобретении, изготовлении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Установлено, что обвиняемый в течение 2014-2017 гг. в одном из боксов гаражно-строительного кооператива «Гранит» в городе Северодвинске самодельным способом незаконно изготовил и хранил пистолет, винтовку, автомат, а также боевые патроны к ним.
При этом затвор от винтовки конструкции С. И. Мосина обвиняемый приобрел без цели сбыта у неустановленного лица в г. Адлере Краснодарского края и хранил его в том же гаражном боксе.
Уголовное дело направлено в суд города Северодвинска.
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