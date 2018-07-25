В Вологде усилят меры по взысканию задолженности по транспортному налогу

По итогам первого полугодия бюджет города по доходам исполнен на 47%, объем поступлений составил 1,4 млрд рублей. Это превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 9%.

«Перевыполнен план по налоговым доходам, прирост составил более 5%. Более 45% поступлений обеспечены за счет налога на доходы физических лиц, прирост — 12,4%. Хорошая динамика в целом по налогу на совокупный доход. Основная часть имущественных налогов поступит к 1 декабря — в объеме бюджета они составят 12%. Позитивная динамика наметилась по легализации серых заработных плат — план выполнен почти наполовину. Сокращена задолженность по налоговым платежам в областной бюджет», — пояснил заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента финансов Сергей Бурков

Сложная ситуация с собираемостью транспортного налога. Задолженность частных владельцев автотранспорта составляет более 120 млн рублей. Через службу судебных приставов взыскивается 80,7 млн рублей, более 53 млн рублей из этой суммы задолжали владельцы большегрузов и автомобилей мощностью свыше 150 лошадиных сил. Наиболее эффективным способом возврата неуплаченных налогов считается арест транспорта. Совместные рейды в Вологде проводятся регулярно.

«За полгода проведено 16 рейдов, наложено 185 арестов на сумму более 52 млн рублей, из них 106 транспортных средств на сумму 29 млн рублей арестовано в пользу бюджета, 31 транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Также списки должников отрабатываются по конкретным адресам», — рассказала заместитель старшего судебного пристава городского отдела судебных приставов № 1 Анна Волкова

Предполагается, что основные средства в счет уплаты транспортного налога поступят в казну к декабрю. Налог возвращается в виде субсидии из Дорожного фонда области. Денежные средства направляются на ремонт и строительство дорог. Участники совещания договорились выстроить взаимодействие и активизировать работу по поиску транспортных средств должников. Выработана и новая схема действий служб, которая должна помочь разыскать злостных неплательщиков.

«Нам необходимо выполнить задачи, которые перед нами поставил Губернатор области Олег Кувшинников. В том числе, это и легализация «серой» заработной платы, повышение собираемости налогов, снижение недоимки. Задачи серьезные, в одиночку налоговой службе и судебным приставам с ними не справиться. По городу продолжает курсировать транспорт автовладельцев, которые накопили большую задолженность по транспортному налогу. Считаю такую ситуацию недопустимой, к работе привлечем все структуры, общественность и дружинников», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В течение месяца будут проведены сбор и обработка данных по неплательщикам. После этого межведомственная рабочая группа соберутся снова, чтобы определить дальнейший план по собираемости налоговых отчислений.