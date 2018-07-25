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В Пензе реконструкцию ул. Антонова планируют закончить к 15 октября
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В Пензе реконструкцию ул. Антонова планируют закончить к 15 октября 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензе полным ходом идет реконструкция одной из самых оживленных городских дорог — улицы Антонова. Все работы проводятся в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В заключенном с подрядной организацией контракте прописано, что все необходимые работы должны быть закончены к середине осени 2018 года, а именно к 15 октября.
По информации пресс-службы городской администрации, на сегодняшний день ведутся работы по устройству нижнего слоя покрытия на участке три, завершается установка дорожного бортового камня на участках три и четыре. На третьем участке также устанавливают наружное освещение, переустраивают линии связи и электроснабжения. Начаты работы по устройству тротуаров.
На данный момент на участке №4 полностью выполнено устройство ливневой канализации, выравнивающего слоя, а также нижнего слоя покрытия на проезжей части и стоянках. На участке №3 и 4 полностью завершен демонтаж бордюрного камня. На участке №3 завершены работы по уширению дорожного полотна до нормативного состояния.
Напомним, с 1 июня до 31 июля в Пензе в связи с реконструкцией улицы Антонова действует временный запрет на движение транспорта от участка, где располагается муниципальная пожарная часть (ул. Антонова, 3Д), до поворота к улице Нейтральной. В связи с изменением схемы организации дорожного движения общественный транспорт, курсирующий в данном районе, прошлось пустить по новым маршрутам. В частности, на ГПЗ-24 перестал заезжать зареченский автобус №103 («АЗ»).
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