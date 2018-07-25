General Electric поддержит блокчейн-стартап по защите IoT

Многоотраслевой американский промышленный конгломерат General Electric планирует инвестировать в стартап Xage, который с помощью блокчейна будет создавать систему кибербезопасности для IoT.

Группа венчурного капитала GE примет участие в первом инвестиционном раунде. Пока что блокчейн-стартап оценивается в $35 млн О своем желании поддержать проект уже заявили и другие крупные американские фонды. По словам инвестиционного директора GE Ventures Абхишека Шукла, Xage поможет внедрить прогрессивные технологии в энергетику, транспорт, телекоммуникации и другие масштабные отрасли.

В последнее время General Electric все чаще применяет блокчейн в своей деятельности. Конгломерат хочет запатентовать новый способ проверки 3D-печатных деталей и систему наблюдения и технического обслуживания самолетов на блокчейне. Дочерние компании также внедряют и исследуют технологию. GE Transportation стала участником транспортного блокчейн-союза, а GE Global Research занимается исследованием технологии в сфере производства электроэнергии из возобновляемых источников и ее оплатой за криптовалюту.

Похоже, что рост заинтересованности корпораций к блокчейну регулярно растет. Недавно JPMorgan подал патентную заявку на систему виртуальных депозитарных расписок.