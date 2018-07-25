В Госдуме назвали бессмысленным ужесточение наказания за участие в рекламе онлайн-казино 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») назвал бессмысленным предложенное Советом Федерации ужесточение наказания за участие в рекламе онлайн-казино. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Бессмысленная инициатива.
Я думаю, что проблема с онлайн-казино не в ужесточении наказания, а в правоприменительной практике. Правоохранительные органы практически этим не занимаются. Если бы они занимались, то и действующие штрафы и прочие наказания работали бы. Может быть стоит политическому руководству более жестко ставить перед МВД задачи по борьбе с игорным бизнесом, в том числе с онлайн-казино.
Надо стимулировать правоохранительные органы, чтобы они боролись с этим явлением», — заявил М. Емельянов.
Как сообщалось ранее, сенатор Эдуард Исаков предложил ужесточить наказание за участие в рекламе онлайн-казино. По его мнению, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и повысить штрафы за такое правонарушение, а также ввести наказание в виде общественных работ до 15 суток. Оценить необходимость таких поправок спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и государственному строительству.