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Житель Вязниковского района был у предпринимателя в рабстве 11 лет
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Житель Вязниковского района был у предпринимателя в рабстве 11 лет 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Житель поселка Лукново Вязниковского района провел 11 лет в рабстве.
Алексей Скосырев работал на пастбищах в Карачево-Черкесской Республике. Его убедил поехать на заработки в этот край приезжий. Как сообщает издание РИА Новости, всю дорогу новый знакомый поил мужчину алкоголем. Когда они приехали в республику, он убедил Алексея отдать документы.
Сначала мужчина работал на цементном заводе и жил в вагончике, потом — на стройке в Черкесске. Пленник несколько раз пытался сбежать, но его возвращали обратно. Он проработал на этого «хозяина» восемь лет. Однажды к дому приехала машина. Алексея забрали и увезли на конный двор без объяснений. Пленник продолжал работать с утра до ночи. Правда, с животными.
Была ситуация, когда лошадь сильно лягнула рабочего. Алексей очнулся в больнице с переломанным черепом. Через несколько дней он вернулся к работе в горах. Однажды сосед решил поиздеваться над Алексеем Скосыревым и выстрелил ему в ногу из пневматики. До сих пор мужчина не чувствует ногу: рану зашивал человек без медицинского образования.
Алексея освободили волонтеры движения «Альтернатива», которые занимаются проблемами рабства в России. Сейчас они собирают деньги, чтобы отремонтировать старый дом мужчины.
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