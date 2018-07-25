Ещё
Вместо стекла — металл: кому в Кургане повезло с новыми антивандальными остановками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вместо стекла — металл: кому в Кургане повезло с новыми антивандальными остановками 

45.ru 29 минут назад
Фото: 45.ru
Заменить одно разбитое стекло стоит бюджету 9 тысяч рублей
В городе появится еще 11 новых остановочных павильонов, не смотря на то, что их постоянно громят вандалы. По словам директора департамента развития городского хозяйства Романа Сергеечева три стеклянных остановки поставят у памятник К. Мяготину на четной и нечетной стороне улицы Красина и заменят остановку «Учебный центр профсоюзов» (нечетная сторона) на улице Гоголя.
Остальные 8 остановочных комплексов будут возведены на средства предпринимателей социально ориентированных предприятий и организаций города, отметили в пресс-службе администрации. Новые павильоны разместятся на остановках:
Областная юношеская библиотека на улице Криволапова
3 микрорайон на проспекте Голикова
Гимназия №30 (нечетная сторона)
Пригородный вокзал на улице Станционной
Стадион «Центральный (четная сторона) на улице Куйбышева
ул. Советская на улице Савельева
Швейная фирма (четная и нечетная сторона) на улице К. Маркса.
Комплексы без стекла из металла установят в Черёмухово на остановках „ул. Хвойная“ и „ул. Ракитовая“, на улице Земнухова, на улице Дзержинского на остановке „Школа № 9“, на улице Мостостроителей на остановке „Галкино-1“ и в поселке Изумрудный.
Сначала старые остановки разберут и увезут, потом оборудуют все площадки и только потом поставят комплекс. Остановки из многослойного стекла, которые стали появляться в Кургане с прошлого года приходится ещё и ремонтироваться. Замена одного разбитого стекла обходится бюджету в 9 тысяч рублей, но вандалов это заботит мало. Поврежденные стекла были обнаружены на недавно отремонтированных павильонах на остановках „Орлова“ (нечетная сторона) на улице Куйбышева и »Магазин «Детский мир» на улице К. Мяготина.
— Работа по замене поврежденных стеклянных полотен будет выполнена обязательно. Мы не должны идти на поводу у недобросовестных граждан, которые не задумываются о последствиях своих поступков. Основная задача сейчас — не только восстановить нарушенные объекты, но и предупредить данные нарушения. Важно, чтобы сами нарушители понимали, что наносят урон облику своего города, а также причиняют неудобства жителям, которые ожидают общественный транспорт, — подчеркнул Роман Сергеечев.
45.ru: последние новости
Курганские коллекторы заплатят штраф в 50 тысяч рублей за назойливые звонки должнику В Кургане на ремонт закрывают улицу Ленина В Курганской области животные не болеют язвой и бешенством, но страдают от узелкового дерматита
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну59
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ11
США нанесут удар по госдолгу России194
Шарапову возмутили дороги Крыма54
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны91
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение