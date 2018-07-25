Вместо стекла — металл: кому в Кургане повезло с новыми антивандальными остановками

Заменить одно разбитое стекло стоит бюджету 9 тысяч рублей

В городе появится еще 11 новых остановочных павильонов, не смотря на то, что их постоянно громят вандалы. По словам директора департамента развития городского хозяйства Романа Сергеечева три стеклянных остановки поставят у памятник К. Мяготину на четной и нечетной стороне улицы Красина и заменят остановку «Учебный центр профсоюзов» (нечетная сторона) на улице Гоголя.

Остальные 8 остановочных комплексов будут возведены на средства предпринимателей социально ориентированных предприятий и организаций города, отметили в пресс-службе администрации. Новые павильоны разместятся на остановках:

Областная юношеская библиотека на улице Криволапова

3 микрорайон на проспекте Голикова

Гимназия №30 (нечетная сторона)

Пригородный вокзал на улице Станционной

Стадион «Центральный (четная сторона) на улице Куйбышева

ул. Советская на улице Савельева

Швейная фирма (четная и нечетная сторона) на улице К. Маркса.

Комплексы без стекла из металла установят в Черёмухово на остановках „ул. Хвойная“ и „ул. Ракитовая“, на улице Земнухова, на улице Дзержинского на остановке „Школа № 9“, на улице Мостостроителей на остановке „Галкино-1“ и в поселке Изумрудный.

Сначала старые остановки разберут и увезут, потом оборудуют все площадки и только потом поставят комплекс. Остановки из многослойного стекла, которые стали появляться в Кургане с прошлого года приходится ещё и ремонтироваться. Замена одного разбитого стекла обходится бюджету в 9 тысяч рублей, но вандалов это заботит мало. Поврежденные стекла были обнаружены на недавно отремонтированных павильонах на остановках „Орлова“ (нечетная сторона) на улице Куйбышева и » Магазин «Детский мир» на улице К. Мяготина.

— Работа по замене поврежденных стеклянных полотен будет выполнена обязательно. Мы не должны идти на поводу у недобросовестных граждан, которые не задумываются о последствиях своих поступков. Основная задача сейчас — не только восстановить нарушенные объекты, но и предупредить данные нарушения. Важно, чтобы сами нарушители понимали, что наносят урон облику своего города, а также причиняют неудобства жителям, которые ожидают общественный транспорт, — подчеркнул Роман Сергеечев.