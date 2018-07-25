Опять кризис? Успеют ли привести Орел в порядок ко Дню города

Подготовкой Орла к празднику занимается муниципальное предприятия «Спецавтобаза». Однако выяснилось, что многострадальный муп вновь начал испытывать финансовые проблемы, а субсидия в 60 млн рублей не смогла окончательно выровнять экономику. Почему всё это может испортить день рождения областного центра?

Кто за всё отвечает?

Орёл отметит свой 452-й день рождения 5 августа. В администрации муниципалитета отметили, что город должен быть полностью готов к первому числу.

Тем не менее насчёт этих сроков есть серьезные опасения. Все работы по уборке местных улиц от мусора, покраске ограждений и покосу травы лежат на муниципальном предприятии «Спецавтобаза». На еженедельной планёрке в мэрии Орла была озвучена информация о том, что предприятие вновь испытывает финансовые трудности. Советник губернатора Ефим Вельковский заявил, что оно попросту простаивает.

Директор МУП «Спецавтобаза» Александр Байдак сообщил, что, действительно, некоторые сложности есть, в частности, проблемы с оборотными средствами. Было отмечено, что задолженность мупа составила 7 млн рублей. Кроме того, рабочие только приступили к покраске ограждений и впереди у них ещё очень большой объём, который необходимо выполнить. Удастся успеть в срок или нет — неизвестно.

Сити-менеджер Орла Александр Муромский в качестве причины назвал неслаженную работу всех структурных подразделений. В частности, медленную работу в городском УКХ.

«Если есть фактически выполненные работы, то подготовка бумаг, реестров и заявок должна занимать считанные часы, а не превращаться в недели. На сегодняшний день у Спецавтобазы имеется дебиторская задолженность в размере порядка 7 млн рублей за фактически выполненный объём работ в июне 2018 года. Процедуру подписания документов необходимо сократить до минимума», — заключил Муромский.

Заместитель главы Орла по вопросам городского хозяйства и ЖКХ Николай Ванифатов уверил, что все меры по выходу из кризиса будут приняты.

От чего ушли?

Напомним, что Спецавтобазу уже спасали в прошлом году. Теперь уже экс-директор предприятия Павел Плахов представлял депутатскому корпусу соответствующий план мероприятий. Он был рассчитан на три года и был призван всё-таки вывести муп из плачевного состояния.

Тогда вопрос стоял остро — для разблокировки счетов предприятию была необходима шестидесятимиллионная субсидия. Общая же сумма долга составляла 127 млн рублей.

Некоторые депутаты высказывались против. Например, озвучивалось мнение о том, что эти деньги лучше направить на реорганизацию и создание нового предприятия с тем же функционалом. Также озвучивались опасения насчёт новых крупных вложений.

Тем не менее большинство народных избранников поддержали программу, и Спецавтобаза получила субсидию для разблокировки счетов.

Справится ли теперь предприятие само и сможет ли обеспечить приемлемую работу по контрактам, или же туда вновь придётся вкладывать деньги — вопрос открытый. Не была ли субсидия в 60 млн рублей потрачена зря, станет известно совсем скоро.