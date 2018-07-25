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Госдума приняла закон о запрете госзаказчикам устанавливать собственные критерии оценки заявок
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Госдума приняла закон о запрете госзаказчикам устанавливать собственные критерии оценки заявок 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий исключение возможности применения заказчиком собственных критериев к участнику государственных закупок.
«В настоящее время в сфере государственных (муниципальных) закупок присутствует коррупционная схема вывода бюджетных средств путем участия в тендерах фирм-однодневок. Это происходит по причине того, что в действующем законе заказчику предоставляется возможность не применять установленные в ст. 32 (Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — прим. Агентства «Москва») критерии к участнику закупок», — говорится в пояснительной записке.
Таким образом, документом признается утратившей силу ч. 2 ст. 32 данного закона, где прописывается возможность заказчика устанавливать собственные критерии оценки заявок и не применять те, что предусмотрены законодательством.
По мнению авторов инициативы, такие изменения позволят устранить субъективный подход при определении заказчиком критериев и их величины значимости у поставщика (подрядчика, исполнителя), что будет способствовать исключению коррупциогенных факторов при заключении государственных контрактов.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы во главе с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.
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