Госдума приняла закон о запрете госзаказчикам устанавливать собственные критерии оценки заявок

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий исключение возможности применения заказчиком собственных критериев к участнику государственных закупок.

«В настоящее время в сфере государственных (муниципальных) закупок присутствует коррупционная схема вывода бюджетных средств путем участия в тендерах фирм-однодневок. Это происходит по причине того, что в действующем законе заказчику предоставляется возможность не применять установленные в ст. 32 (Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — прим. Агентства «Москва» ) критерии к участнику закупок», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, документом признается утратившей силу ч. 2 ст. 32 данного закона, где прописывается возможность заказчика устанавливать собственные критерии оценки заявок и не применять те, что предусмотрены законодательством.

По мнению авторов инициативы, такие изменения позволят устранить субъективный подход при определении заказчиком критериев и их величины значимости у поставщика (подрядчика, исполнителя), что будет способствовать исключению коррупциогенных факторов при заключении государственных контрактов.