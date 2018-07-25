Вопрос о референдуме по пенсионной реформе завис в Избиркоме 

КПРФ готовится к проведению митинга против повышения пенсионного возраста и ждет разрешения на референдум.
Представитель фракции КПРФ в Государственной Думе Валерий Рашкин сообщил журналистам, что партией до сих пор не получены ответы на запросы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста мужчинам на 5 лет, а женщинам — на 8.
«Вчера Московская избирательная комиссия и Центральная избирательная комиссия должны были рассмотреть и дать КПРФ ответ о регистрации инициативной группы о проведению референдума о так называемой пенсионной реформе. НО увы, развожу руками — сроки прошли, никто не отвечает: не регистрации, не отказа. Пустота», — констатировал депутат.
Депутат напомнил, что в мэрию Москвы подана заявка на проведение 28 июля митинга против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Эту заявку городские власти удовлетворили, и акция начнется на проспекте Сахарова в полдень.