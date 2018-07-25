Эксперты: нелегальных коллекторских агентств в России в 2,5 раза больше, чем законных

ИРКУТСК , 25 июля. / ТАСС /. Число «серых» компаний, работающих в России на рынке взыскания долгов, примерно в 2,5 раза превышает число легальных коллекторских агентств. Такую оценку высказали в среду журналистам представители крупнейшего в России профобъединения (охватывает 80% национального рынка), саморегулируемой организации (СРО) НАПКА.

В реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП), получившей функции регулятора этого рынка со вступлением в силу Федерального закона №230 «О коллекторах» в январе 2018 года, на данный момент числятся только 200 предприятий, оказывающих данные услуги. До вступления в силу закона в России насчитывалось примерно 700-800 агентств по взысканию. Все компании, не вошедшие в реестр регулятора, составили «серый» рынок данных услуг, считают эксперты.

"Нам известно порядка 500 нелегальных компаний, действующих на данный момент, из них примерно 100 работают наиболее активно", — сказал, отвечая на вопрос ТАСС, член Совета НАПКА, управляющий директор Объединенной компании НСВ-ПКБ Павел Михмель.

Основная часть жалоб со стороны должников касается действий именно таких «серых» коллекторов, отмечает председатель контрольного комитета СРО НАПКА, гендиректор АКБ Дмитрий Теплицкий . Нарушения, поступающие в отношении легальных компаний, становятся основанием их исключения из реестра и привлечения к ответственности. Так, по его словам, в 2017 году из реестра было исключено агентство «Константа», ставшее лидером по числу жалоб и обращений (268 из 5 тыс. жалоб в 2017 году было именно в их адрес). В настоящее время лидерами по жалобам должников является коллекторские агентства «Кавказ», «Стрела», «Гарант» и «РусИнфо», отметил Теплицкий.

"Профессиональное сообщество, входящее в реестр ФССП, находится под пристальным вниманием регулятора. При этом «серая зона» в принципе выпадает из регулирования. Именно такие агентства, как правило, используют сим-карты без привязки к юридическому или физическому лицу, и доказать, что именно это агентство занималось взысканием, практически невозможно", — сказал он. По словам эксперта, стимулируют развитие «серого» рынка взыскания нелегальные кредитные организации и ростовщики.

СРО НАПКА создана в 2007 году, объединяет 40 коллекторских агентств, на которые приходится 80% объема национального рынка взыскания.