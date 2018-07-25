Инвестор кинотеатра «Россия» оспорит решение суда о выплате 2,1 млн руб

Инвестор строительства кинотеатра «Россия» в донской столице, ПАО «Киноконцертный комплекс „Русь“, подал иск к департаменту имущественно-земельных отношений городской администрации Ростова-на-Дону. Это следует из материалов в картотеке пятнадцатого арбитражного апелляционного суда Ростовской области . Компания собирается оспорить решение, которое вынес Арбитражный суд. По нему инвестор должен выплатить департаменту 2,1 млн руб за аренду земли и неустойку. Заседание пройдет 24 августа.

Ранее департамент имущественно-земельных отношений подал иск, в котором указывалось, что между ним и инвестором в 2014 году был заключен договор на аренду земельного участка вплоть до марта 2017 года. Однако он так и не был оформлен в юстиции. За это время образовался долг в размере 5,8 млн руб за плату по аренде.

ПАО „Киноконцертный комплекс „Русь“ в настоящее время на 75% принадлежит „Ростдонавтовокзалу“, а на 25% — департаменту имущественно-земельных отношений. Целью ГЧП была реконструкция здания: планировалось, что на этом месте появится киноконцертный комплекс площадью 15,5 тыс. кв м с 8 залами, ресторанами, фитнес-клубом. Помимо этого, новый комплекс должен был стать „домом“ для джазового оркестра им. Кима Назаретова.